دراسة: الألمان ينفقون المليارات من أجل تنظيف منازلهم

كشفت دراسة حديثة أن الألمان ينفقون المليارات من أجل تنظيف منازلهم.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها اليوم السبت، أن المستهلكين في ألمانيا أنفقوا العام الماضي نحو 3ر2 مليار يورو في متاجر وأسواق أدوات التنظيف، لشراء مواد تنظيف وعناية، بداية من منظفات الأطباق وصولا إلى منظفات المنزل.

وبحسب الدراسة، التي أجرتها شركة "نيلسن" لأبحاث السوق، فإن هذا يعادل إنفاق نحو 65ر28 يورو للفرد.

وبوجه عام استهلك الألمان العام الماضي نحو 3ر1 مليار عبوة لمنظفات الأطباق والأرضيات وعبوات التلميع. وبحسب الدراسة، كان الطلب الأكبر على منظفات الأطباق، حيث تم بيع نحو 217 مليون عبوة منها عام 2018.

وجاء في المرتبة الثانية معطرات المراحيض وصناديق الطرد الملحقة بها، بينما حل في المرتبة الثالثة منظفات المنزل.