المحكمة الدستورية في ألمانيا ترفض طلبين عاجلين من حزبين ضد إزالة لافتات انتخابية

رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، اليوم السبت، طلبين عاجلين من الحزب القومي اليميني المتطرف (إن بي دي) وحزب "الطريق الثالث" اليميني المتطرف ضد إجراء إزالة لافتات انتخابية لهما.

وأعلنت أعلى محكمة في ألمانيا في مقرها بمدينة كارلسروه، أن الحزب القومي كان يسعى إلى إعادة التعليق الفوري لـ3 لافتات دعائية له في إطار معركة انتخابات البرلمان الأوروبي في مدينة تسيتاو بعد أن أزالتها سلطات المدينة.

وبحسب بيانات المحكمة، كان يسعى حزب "الطريق الثالث" إلى إلزام سلطات مدينة كمنيتس بإعادة التعليق الفوري للافتات أزالتها السلطات تحمل عبارة "التعددية الثقافية تقتل".