الجامعة العربية: التعاون العربي الأفريقي شهد إنشاء فضاء مشترك لمواجهة التحديات

أكدت جامعة الدول العربیة الیوم السبت أن التعاون العربي الأفریقي الذي تطور الى شراكة بین الجانبین خطى خطوات ملموسة لإنشاء فضاء عربي أفریقي متصل یعمل مجتمعا على مواجهة التحدیات وتحقیق المصالح المشتركة عبر آلیات التعاون والعمل الجماعي.

وقالت الجامعة العربیة في بیان لها بمناسبة الاحتفال بذكرى یوم أفریقیا إن "القمم العربیة الأفریقیة جاءت لتؤكد عمق العلاقات العربیة الأفریقیة من خلال سعيها لبناء سیاسات مشتركة توظف فيها الموارد العربیة والأفریقیة بما یخدم مصالح الشعوب من خلال الاستفادة من امتداداتها التاریخیة والجیواستراتیجیة والثقافیة".

وأضاف البیان أن الاحتفال بیوم أفریقیا هو مناسبة لإبراز إنجازات (منظمة الوحدة الأفریقیة) سابقا (الاتحاد الأفریقي) حالیا ومساعيها في القضاء على الفقر والتمییز العنصري والاستعمار والتبعیة ولتأكید مواصلة العمل نحو مستقبل مزدهر لأفریقیا الموحدة ولكل المواطنین الأفارقة.

وذكر البيان أن الوطن العربي "الذي هو أفریقي في جزء منه" یحتفل أیضا بیوم أفریقیا وهو مناسبة لاستحضار الكفاح الذي میز التاریخ والمصیر المشترك وللتأكید على التضامن بین الشعوب في سعيها للقضاء على آلامها وتحقیق الاستقرار والأمن والتنمیة والتضامن مع الشعب الفلسطیني في استعادة حقوقه سعیا إلى إقامة دولة فلسطینیة مستقلة ذات سیادة وعاصمتها القدس الشرقیة".