الخارجية الروسية: باكستان لها كل الحق في تطوير برنامج الصواريخ الخاص بها

رأى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن باكستان لديها كل الحق في تطوير برنامج الصواريخ الخاص بها، شريطة أن يتوافق مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.

وقال ريابكوف - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، تعليقا على آخر تجربة باكستانية لإطلاق صاروخ باليستي - "نحن لا نرى أي عائق أمام باكستان لكي تطور من برنامجها الصاروخي، مؤكدا رفض بلاده لأي تدابير من شأنها أن تساهم في تصعيد الموقف، خاصة في منطقة حساسة مثل جنوب آسيا".

وأضاف: "نحن نؤمن بأن كل دولة تتمتع بحقها السيادي في حماية أمنها القومي".

وكانت باكستان ق أعلنت يوم الخميس الماضي، إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي من طراز أرض-أرض "شاهين" محلي الصنع، قادر على حمل رؤوس نووية.. وجاء ذلك عقب التوتر الأخير مع جارتها الهند، حيث قصفت كل منهما على مدى أيام خلال شهري فبراير ومارس الماضيين مناطق تابعة للأخرى في إقليم كشمير المتنازع عليه