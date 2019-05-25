أوبرا فيينا العريقة تحتفل بمرور 150 عاما على إنشائها

تحتفل أوبرا فيينا - أعرق دور الأوبرا في العالم - اليوم السبت، بعيد تأسيسها الـ 150 حيث تم افتتاحها في 25 مايو عام 1869.

وتشهد الأوبرا في احتفالها اليوم بهذه المناسبة التاريخية الفريدة العديد من العروض الفنية النادرة والمتميزة منها إعادة عرض الفيلم التراثي "المرأة بدون ظل" لريتشارد شتراوس والذي تم عرضه لأول مرة قبل 100 عام.

وستقدم فرق متميزة على خشبة المسرح عروضها منها نجوم الأوبرا العالميون ستيفن جولد وكاميلا نيلوند وإيفلين هيرليتيوس ونينا ستيم،على أن تختتم غدا الأحد الاحتفالات بحفلة موسيقية فريدة في الهواء الطلق أمام دار الأوبرا.