الشرطة الباكستانية تعتقل 6 أشخاص يشتبه في تمويلهم منظمتين محظورتين

اعتقلت الشرطة الباكستانية -اليوم السبت- 6 أشخاص مشتبه بهم في جمع أموال لمنظمتين مسلحتين محظورتين.

وقال محمد أشرف، أحد الضباط بقسم مكافحة الإرهاب بإقليم البنجاب، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن الاعتقال يأتي في إطار حملة لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب في الإقليم، مشيرا إلى أن المعتقلين كانوا يجمعون المال لتنظيمين مسلحين متطرفين هما جماعة جيش محمد وتنظيم "عسكر جنجوي"، لكن لمصدر لم يدل بتفاصيل حول المبلغ المالي الذي تم العثور عليه.

يذكر أن تنظيم "جيش محمد" المحظور أعلن مسئوليته عن مقتل 46 جنديا في هجوم شنه على موكب لهم في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان في 14 فبراير الماضي، مما أوشك على نشوب حرب بين باكستان والهند.