تسعى بريطانيا مثل العديد من دول العالم إلى اتخاذ خطوات للحد من استهلاك المواد البلاستيكية، والتي لا يقتصر ضررها على تشويه السواحل، ولكنها باتت تشكل تهديداً متزايداً على الحياة البرية في أرجاء عدة حول العالم، وفقا لتقرير أذاعته فضائية الغد.

وأوضح التقرير أن الضوابط البريطانية الجديدة ستشمل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ابتداءاً من العام المقبل، كما سيتم حظر بيع أدوات التحريك البلاسيتكية للمشروبات تماماً، متابعاً أن المبادرة للحد من استخدام الحاويات البلاستيكية قدمت نموذجاً جديداً يسمح للحصول على المشروبات في قطع صغيرة تحتوى على السوائل المطلوبة.

وتابع التقرير أن نشطاء البيئة يشجون على استخدام المواد البلاستيكية بدلا من رميها، باستخدام وسائل بسيطة للحصول على عجينة البلاستيك والتي يمكن في النهاية تحويلها إلى قوالب قابلة لإعادة التوظيف وفقا للاستخدامات المطلوبة.

ويقول وزير البيئة البريطاني أنه يتابع صورة الحياة البحرية التي تضررت من البلاستيك، وبدأ مشاورات حول سلسلة من التدابير للحد من المواد ذات الاستخدام الواحد.