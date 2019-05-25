المحكمة الدستورية في ألمانيا تستقبل آلاف الزائرين بمناسبة يوم الباب المفتوح

استقبل اندرياس فوسكوله، رئيس المحكمة الدستورية في ألمانيا، اليوم السبت آلاف الزائرين بمناسبة فعاليات يوم الباب المفتوح.

وكشف فوسكوله لزائريه أن أحكام المحكمة يسبقها سجالات عنيفة بين القضاة " فهي محادثة مفتوحة للغاية ويجري التصارع بقوة"، مشيرا إلى أن ما يعتد به هو الحجة القضائية الجيدة.

وأوضح أن زملاءه من القضاة لا يقتنعون بالآراء السياسية.

وأعرب فوسكوله عن اعتقاده بأنه لهذا السبب لا يرى إشكالية في أن يخلفه على رأس المحكمة في 2020، نائبه شتيفان هارابارت وفقا لأرجح الاحتمالات، وقد كان هارابارت سياسيا ذا نفوذ في تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي.

وتابع فوسكوله أن من الجيد للمحكمة أن يكون لديها شخص أو اثنان يفهمان شيئا عن السياسة ويعرفان ما يدور خلف الكواليس.

في الوقت نفسه، أكد على صحة المبدأ القائل أن " السم يأتي من الجرعة، فثمانية ساسة لن يكون حلا جيدا".

ورأى فوسكوله أن المحكمة تصبغ وتغير الناس أيضا، وذكر أنه عايش أشخاصا محافظين للغاية تحولوا في زمن قصير إلى قضاة ليبراليين والعكس.

واستغل آلاف الناس المناسبة لزيارة أعلى محكمة في ألمانيا والوقوف في قاعة الجلسات الكبيرة بها أو إلقاء نظرة على مكتب فوسكوله.

ولدواع أمنية، لم يتم السماح لأكثر من 5000 شخص بالدخول، وقد نفدت كل بطاقات الدخول مع حلول ظهر اليوم، وتكدست طوابير انتظار طويلة على نحو خاص أمام الخزانة التي تحوي الأردية الحمراء لقضاة المحكمة الـ16.

وحمل اليوم شعار "دستور مفتوح ومحكمة مفتوحة" وكان ختام الاحتفالات بمرور 70 عاما على وضع الدستور في الثالث والعشرين من مايو 1949، وكانت المحكمة انتقلت قبل نحو 50 عاما في السادس من مايو 1969 إلى المبنى الذي صممه المهندس باول باومجارتن في كارلسروه.