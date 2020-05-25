وزيرة الداخلية الإيطالية تطلب توضيحات من مالطا بشأن طرد مهاجرين

طالبت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، بـ"توضيحات من قبل مالطا"، حول فيديو نشره موقع صحيفة "أڤّينيري" الفاتيكانية، لزورق دورية تابع للقوات المالطية، يقوم بإبعاد مهاجرين ويوجههم إلى إيطاليا.

وبهذا الصدد، قالت لامورجيزي في تصريحات متلفزة اليوم الاثنين، نقلتها وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء: "لقد شاهدت الفيديو وقمت بإرساله إلى وزير الداخلية المالطي على الفور"، موضحة: "يبدو من السخف بالنسبة لي أن يتورط هذا البلد في وضع مثل هذا".

وقالت لامورجيزي: "أخبرني الوزير بأن الأمور لم تكن كما هي في الفيديو بالضبط، ولكنني رفعت الأمر إلى المفوضية الأوروبية على أية حال".