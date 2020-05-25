 وزيرة الداخلية الإيطالية تطلب توضيحات من مالطا بشأن طرد مهاجرين - بوابة الشروق
الإثنين 25 مايو 2020 4:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

وزيرة الداخلية الإيطالية تطلب توضيحات من مالطا بشأن طرد مهاجرين

د ب أ
نشر فى : الإثنين 25 مايو 2020 - 3:24 م | آخر تحديث : الإثنين 25 مايو 2020 - 3:25 م

طالبت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، بـ"توضيحات من قبل مالطا"، حول فيديو نشره موقع صحيفة "أڤّينيري" الفاتيكانية، لزورق دورية تابع للقوات المالطية، يقوم بإبعاد مهاجرين ويوجههم إلى إيطاليا.

وبهذا الصدد، قالت لامورجيزي في تصريحات متلفزة اليوم الاثنين، نقلتها وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء: "لقد شاهدت الفيديو وقمت بإرساله إلى وزير الداخلية المالطي على الفور"، موضحة: "يبدو من السخف بالنسبة لي أن يتورط هذا البلد في وضع مثل هذا".

وقالت لامورجيزي: "أخبرني الوزير بأن الأمور لم تكن كما هي في الفيديو بالضبط، ولكنني رفعت الأمر إلى المفوضية الأوروبية على أية حال".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك