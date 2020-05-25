النزل اليابانية التقليدية «ريوكان» على حافة الانهيار

لا توجد طريقة على الأرجح أفضل لاستكشاف ثقافة حسن الضيافة التقليدية في اليابان من زيارة أحد نزل "ريوكان".

وتعد هذه النزل الريفية الرائعة مفضلة بين السياح والكثير منها تقدم أشياء قد تكون مرتبطة بهذا البلد من حُصر التاتامي وأسرة الفوتون التي تفرش على الأرض، إلى أحد ينابيع "أونسُن" الساخنة القريبة. وتتراوح فئة هذه النزل من فخمة إلى متوسطة (بالمعايير اليابانية).

ولكن بعد حالة الطوارئ الطويلة، تضرر قطاع السياحة الياباني بشدة خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مما أثار المخاوف من أن نزل ريوكان الأصغر لن تستطيع النجاة من الإغلاق.

وفي محاولة لإبقاء هذه النزل التقليدية على قيد الحياة، يسدد الرعاة في اليابان وأماكن أخرى مقدما الآن ثمن زياراتهم المقبلة من خلال منصة تهدف إلى دعم أصحاب النزل.

ويسمح موقع " save-ryokan.net" الإلكتروني لأي شخص يعتزم التخطيط لزيارة مستقبلية إبداء دعمه ودفع أكثر من خمسة آلاف ين (47 دولارا) نظير إقامتهم المقبلة. ويدفعون الرسوم المتبقية عندما يصلون فعليا إلى النزل.

وجرى إنشاء هذا الموقع الإلكتروني من جانب ناوهيكو نيوا الذي طور المنصة الإلكترونية لدعم نزل ريوكان بعدما تعرضت اليابان لكوارث عدة في عام 2011، عندما ضرب زلزال وموجات مد عاتية (تسونامي) أجزاء كبيرة من شمال الشرق في نفس الفترة تقريبا التي شهدت حادثة فوكوشيما النووية.

وبحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو، أعاد نيوا -51 عاما- عمل المشروع بداية أبريل جراء الجائحة.

وبحلول مايو، كان أكثر من 60 نزلا قد سجل اسمه على موقع نيوا، وكان ما يقرب من 1500 مواطن قد دفع أكثر من 40 مليون ين لهم، بحسب كيودو.