تزين معسكر سعد زغلول بالمدينة الشبابية بحجر صحي أبي قير بالإسكندرية بالبلالين واللعب والشرائط الملونة المزركشة، استقبالا للمرضى المصابيين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ثان أيام عيد الفطر المبارك، بعد الانتهاء من أخذ المساحات لمساحات تحاليليهم.

وقال المدير الطبى لحجر صحي أبي قير بالإسكندرية الدكتور أحمد عبد الحميد، فى تصريحات صحفية لـ "الشروق" اليوم الإثنين، إن الأطقم الطبية زينت المدينة الشبابية قبل بدء عيد الفطر المبارك استعدادًا لنزول المصابين لحديقة المدينة وتوزيع الكعك واللعب مع الأطفال.

وأضاف "عبد الحميد"، أنه خرج 10 حالات جاءت تحاليلهم سلبية، وأصبح الإجمالى 360 متعافيا حتى الآن، انتهوا من فترات النقاهة والعودة لأسرهم لقضاء العزل المنزلي.

وقالت آية جاد، فني صيانة في مستشفى عزل العجمى: "أول مرة أقضي العيد في حجر صحي وجوانا إحساس مكسور إننا مش جنب أهلنا ولكن كله يهون عشان المرضى وجمعنا من بعض لنشتري زينة وبلالين".

وقالت جيلان محمد مشرف عام تمريض بعزل العجمي: "نحاول جاهدين خلال أيام العيد أن نعلق الزينة ونشتري الكعك، متابعة: "تم توزيع الهدايا المعنوية على الأطفال، رغم أن الأمر خرج عن السيطرة وتزايدت الحالات بطريقة غير عادية".