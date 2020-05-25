الطاقم الطبي بعزل «التعليم المدني» في دمنهور يحتفل مع الأطفال بعيد الفطر

احتفل أعضاء الفريق الطبي من أطباء وتمريض مركز التعليم المدني بمدينة دمنهور، المخصص للحجر الصحي بمحافظة البحيرة، أمس الأحد، بأول أيام عيد الفطر المبارك مع الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل المركز، بتوزيع الهدايا والبلالين عليهم.

وقال الدكتور محمد سعيد شاهين، المدير الفني لمركز التعليم المدني بدمنهور، إن الأطباء والتمريض بالحجر الصحي، نظموا احتفالية اليوم بمناسة أول أيام عيد الفطر المبارك، للأطفال المصابين بفيروس كوفيد 19، والذي يبلغ عددهم نحو 17 طفلا، مشيرًا إلى توزيع البلالين والهدايا على الأطفال وتشغيل الأغاني لهم احتفالًا بالعيد من أجل العمل على رفع الروح المعنوية والعامل النفسي لهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، أن إجمالي المصابين المسجلين في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.