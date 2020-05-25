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أعلن نادي روما الإيطالي اليوم الاثنين وفاة لاعبه السابق الكاميروني جوزيف بواسي، وذلك عن عمر 21 عاما.

وذكر النادي الإيطالي عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"شعر النادي بالحزن الشديد إثر علمه بالوفاة المفاجئة للاعب فريق الشباب السابق جوزيف بواسي"، وتقدم النادي بالعزاء والمواساة لكل المقربين من اللاعب السابق.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اللاعب فارق الحياة أمس الأحد متأثرا بأزمة قلبية مفاجئة.

وكان بواسي قد انضم إلى روما عام 2017 لكنه لم يحظ بفرص كبيرة للمشاركة ليرحل على سبيل الإعارة إلى نادي فيتشنزا ثم ينتقل بعدها لفريق يونفيرستا كلوج الروماني.