الدوري الإنجليزي لن يعود 12 يونيو كما هو متوقع

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أنه من غير المحتمل استئناف الدوري الإنجليزي يوم 12 يونيو المقبل كما هو متوقع.

وأعطت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر قبل عدة أيام لعودة البريميرليج، وكان من المحتمل عودة الدوري الإنجليزي في 12 يونيو المقبل، علما بأن المسابقة متوقفة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19".

وذكرت شبكة espn العالمية، في تقريرها، أنه من المرجح بشكل كبير، أن تتأخر عودة الدوري الإنجليزي عن 12 يونيو، وأنه سيتم في وقت لاحق من الشهر موعد استئناف الموسم مجددا.

كما أشارت أيضا إلى أنه سيتم انعقاد سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع لتحديد موعد عودة استئناف الدوري مرة أخرى، وأيضا لتطوير طريقة عودة التدريبات.

كما أخبرت المصادر إلى ESPN أنه من المتوقع استئناف الدوري إما 19 يونيو أو 26 يونيو.

وكان ليفربول متصدرا لجدول البريميرليج قبل تعليق المسابقة، برصيد 82 نقطة، ويبعد بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي، ويتبقى له 6 نقاط لحسم اللقب بشكل رسمي.