وزيرا خارجية ألمانيا وروسيا يؤكدان على الإرادة المبدئية في التعاون

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ونظيره الروسي سيرجي لافروف، على إرادتهما المبدئية في التعاون بين البلدين.

ودعا ماس، اليوم الاثنين، في كلمة ترحيب بمناسبة بدء ما يعرف باسم "لقاءات بوتسدام" في نسختها الثالثة والعشرين إلى الحوار المكثف، معربا عن أمله في أن تساعد جائحة كورونا في اتباع أجندة إيجابية.

وقال في المؤتمر المنعقد عبر الفيديو، والذي يدور حول تداعيات جائحة كورونا هذا العام على السياسة الخارجية والأمنية: "لا ينبغي لنا التنصل من المسؤولية المشتركة في هذا الموقف".

ومن جانبه، قال لافروف في كلمة التحية: "جائحة كورونا ستكون في المستقبل القريب أحد أهم العوامل في تطوير نُهج مشتركة في السياسة الخارجية والاقتصاد العالمي وتعزيز التعاون بين الدول"، وفى إشارة إلى ألمانيا وروسيا، قال إن الأمر يدور حول "دور ريادي لبلدينا في عالم متغير على نحو سريع".