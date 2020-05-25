أعلنت الإمارات أن إجمالي الفحوصات المنفذة على مستوى الدولة للكشف عن مصابي فيروس كورونا المستجد وصل إلى مليوين و44 ألفا و493 فحصا ضمن الخطة الوطنية لزيادة الفحوصات الخاصة بالفيروس.

وأعلنت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي - خلال الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات - إجراء 41 ألفا و202 فحص جديد خاص بالكشف عن إصابات كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي كشفت عن 822 إصابة جديدة بالمرض؛ ليصل إجمالي الحالات إلى 30 ألفا و307 حالات.

وقالت إن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 15 ألفا و657 حالة، بعد تسجيل 601 حالة شفاء جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض، وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وأضافت متحدثة الحكومة الإماراتية أنه جرى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة من جنسيات مختلفة، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الإمارات 248 حالة.