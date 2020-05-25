 «الدعم السريع»: أحبطنا مخططا لضرب الثوار السودانيين بالدبابات وتحويل الاعتصام لرماد - بوابة الشروق
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«الدعم السريع»: أحبطنا مخططا لضرب الثوار السودانيين بالدبابات وتحويل الاعتصام لرماد

حسام عماد
نشر فى : الإثنين 25 مايو 2020 - 4:14 م | آخر تحديث : الإثنين 25 مايو 2020 - 4:15 م

قال النائب الأول لرئيس المجلس السيادي السوداني وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، إن هناك من أعد مخططا كاملا من داخل المجلس العسكري لضرب الثورة السودانية مستخدما دبابات الجيش لضرب الثوار وتحويل الاعتصام إلى رماد.

وأضاف حميدتي، في برنامج «لقاء خاص» والذي يعرض على قناة «سودانية 24»: «يوم 11 أبريل كان هناك 11 دبابة متجهة نحو الاعتصام وخرجت هذه الدبابة بإدارة من خارج منظومة القوات المسلحة، وكانت هناك قوة تريد تكوين كتائب لإجهاض الثورة ولكن وقف كل هذا قوات الدعم السريع، ولولا هذا التدخل لأصبح الاعتصام رمادا خلال ساعات».

وتابع: «هناك مؤامرات كثيرة تحاك في السودان، من بينها تهريب العبس البشير، ومن شاركوا في هذه المهمة ألقي القبض عليهم والباقين ينعمون بالحرية للأسف».

في أبريل 2019، أسقط الشعب السوداني، الرئيس السابق عمر البشير، في ثورة شعبية جارفة، وتولى المجلس العسكري ثم أسند الحكم في المجلس السيادي الذي يدير الأمور فيه مدنيين إلى جانب عسكريين حتى تنصيب حكومة مدنية.

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