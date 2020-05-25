لوكسمبورج تعلن تخفيف مزيد من القيود الرامية لمكافحة فيروس كورونا

أعلنت لوكسمبرج السماح بإعادة فتح المطاعم والمقاهي، بعد أسابيع من إغلاقها في إطار القيود المفروضة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصرح رئيس وزراء لوكسمبرج كزافييه بيتيل، اليوم الاثنين، بأنه سيتم السماح لمرتادي المطاعم والمقاهي بالجلوس في ساحاتها الخارجية اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل، على أن يتم السماح لهم بالجلوس في الداخل اعتبارا من يوم الجمعة.

وسوف يتعين الالتزام بمساحة تبلغ متر ونصف بين الموائد، مع ضرورة أن يرتدي مرتادو المطاعم والمقاهي أقنعة وجه واقية عند الدخول.

كما من المتوقع أن يتم السماح لجميع المتاجر ومراكز اللياقة البدنية، التي لا توجد بها نوادي صحية، باستئناف نشاطها اعتبارا من الجمعة المقبل.

وقال بيتيل إنه سوف السماح بإقامة الفعاليات التي تضم أكثر من عشرين شخصا، إذا ما حافظ الحاضرون على مسافة تبلغ مترين بين بعضهم البعض أو ارتداء أقنعة واقية.

وربما يكون قرار تخفيف القيود راجع إلى التقارير الإيجابية بشأن معدلات الإصابة الجديدة في لوكسمبرج، حيث لم يتم تسجيل سوى إصابة واحدة اليوم الاثنين، فيما لا يزال أربعة مرضى يرقدون في العناية المركزة.