الجزائر تعد بروتوكولا صحيا للوقاية من الكورونا خلال موسم الاصطياف

قال عبد القادر غوتي ستشار وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي الجزائري إنه سيتم خلال الايام المقبلة الاعلان الرسمي عن بروتوكول صحي يجرى إعداده من طرف لجنة تضم خبراء وأخصائيين ومختصين في مجال السياحة وذلك من أجل حماية صحة المواطنين وتفادي انتشار فيروس كورونا خاصة خلال موسم الاصطياف المقبل.

وقال غوتي، في تصريحات له اليوم الاثنين إن هذه اللجنة التقنية التي شكلت مؤخرا على وشك الانتهاء من تحضير هذا البرتوكول الصحي الذي يحتوي على عدد من القواعد الاحترازية والوقائية والصحية موجهة للمؤسسات الفندقية والوكالات السياحية ولكل المتعاملين الآخرين تحسبا لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي واعادة بعث النشاط السياحي في ظروف صحية امنة خاصة مع اقتراب موسم الاصطياف.

وأوضح أنه يجرى دراسة ومناقشة هذا البرتوكول الذي يندرج ضمن المخطط السياحي الذي وضعته الوزارة لبعث النشاط السياحي من طرف خبراء ومختصين ومهنيين ومتعاملين في مجال السياحة من أجل الخروج بتدابير وقائية واحترازية كفيلة بوضع حد لانتشار وباء كورونا خاصة خلال موسم الاصطياف.

وأشار إلى أنه سيتم ارسال وثيقة هذا البروتوكول الى كل الجهات المعنية من وكالات سياحية ومؤسسات فندقية والى مختلف القطاعات المعنية خاصة وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والصحة والسكان والاصلاح المستشفيات للاطلاع عليه واثرائه والتمكن من تطبيقه وتجسيده في الميدان.

وأكد أن هذا البرتوكول الصحي يعد اجراء وقائيا واحترازيا يتم من خلاله طمأنة المواطنين وحثهم على قضاء عطلهم في الجزائر في راحة تامة بعيدا عن أي تخوف من انتشار الوباء، معتبرا هذا البرتوكول وسيلة مثلى لحماية صحة موظفي ومستخدمي المؤسسات الفندقية وكذا لدعم المتعاملين السياحيين من أجل استقطاب السياح".

وشدد على أن هذا البرتوكول الصحي يجري إعداده طبقا لتوجيهات المنظمتين العالميتين للصحة والسياحة و اللتين قدمتا إجراءات تركز أساسا على ضرورة حماية صحة المواطنين والوقاية من تفشي وباء كورونا بعد بعث النشاط السياحي ومختلف النشاطات الأخرى"، مشيرا الى أن هذا البرتوكول يحتوي على تدابير وقائية يستدعي الالتزام بها لتفادي انتشار الوباء خلال موسم الاصطياف خاصة في المؤسسات الفندقية والفضاءات العمومية والشواطئ التي تشهد توافدا كبيرا من المصطافين".

ويتضمن البروتوكول التزام أصحاب الفنادق بوضع لجان للاطلاع على الاوضاع الصحية ومرافقة المصطافين والإسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة تسجيل أي حالة اصابة بالوباء الى جانب توفير فرق طبية من أجل التكفل بصحة السياح والموظفين يوميا مع التوجه نحو استغلال طاقة استيعاب الفنادق بنسبة 50% من أجل تطبيق اجراءات التباعد ما بين المصطافين".

كما قدمت اللجنة اقتراحات وقائية في هذا البرتوكول تتعلق أساسا بكيفية وطرق استغلال المسابح والشواطئ التابعة للمؤسسات الفندقية والسياحية وكذا بطرق استقبال وتسجيل الزبائن بالفنادق مع منع اقامة سهرات فنية والالتزام بتعقيم وتنظيف الغرف والمرافق العمومية يوميا مع منع استغلال صيغة السكن عند المضيف أو تأجير شقق بالمناطق الساحلية في هذه الفترة الصعبة مع إجبارية استعمال الكمامات الوقائية والزام موظفي الفنادق بضرورة ارتداء الكمامات و المآزر أيضا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.