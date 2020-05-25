الرئاسة اللبنانية تنفي الشائعات حول صحة عون

نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الاثنين، الشائعات التي ترددت حول صحة الرئيس ميشال عون، مؤكدا أنه ستتم ملاحقة مطلقي الشائعات ومروجيها.

وقال المكتب، في بيان صحفي اليوم حسبما أفاد "الوكالة الوطنية للإعلام": "دأب البعض على بث شائعات رخيصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناول صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكان آخرها الروايات المختلقة التي عممت خلال اليومين الماضيين بغية إحداث بلبلة متعمدة في البلاد وبث القلق في نفوس المواطنين".

ووفق البيان، فإن "مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إذ ينفي نفيا قاطعا هذه الروايات، والتي لا أساس لها من الصحة، يهيب بالرأي العام عدم الأخذ بها".

ولفت المكتب إلى أن بث هذه الشائعات "تحظره القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبالتالي فإن الأجهزة الأمنية والقضائية سوف تلاحق مروجي هذه الشائعات الخبيثة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقيها والمروجين لها".