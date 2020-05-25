تخلو مدينة الغردقة من تواجد الأهالي في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، رغم أنها كان يأتي إليها زوارها من كل حدب وصوب، ولكن الآن في زمن الكورونا تخلو حتى من الضيوف، والمقيمين بها من محافظات أخرى معظمهم رفض قضاء العيد في بلدانهم وفضلوا البقاء فماذا قالوا؟.

أسامة رضوان مقيم بالغردقة ويعمل في أحد الفنادق: "أنا من المنصورة وأعمل بالغردقة منذ 11 عامًا تقريبًا فضلت البقاء في المدينة مع أسرتي، حيث أعمل مدير صيانة بأحد فنادق الغردقة، بسبب فيروس كورونا خاصة، وأن معظم المحافظات تعاني من نفس المشكلة.

وأضاف: "نتمنى وندعو الله أن يرفع البلاء وتنتهي الكورونا لأن الحال أصبح غير مطمئن ماديًا، أو صحيًا.

من جانبه أكد مصطفى أحمد مقيم من محافظة قنا: "أعمل مشرف أمن في أحد الفنادق بالغردقة، ورغم أن هناك بعض أقاربي فضلوا قضاء إجازة العيد في محافظة قنا إلا أنني فضلت البقاء في الغردقة لأنها أفضل حالًا من محافظتي الأم.

وأوضح أنه يلتزم المنزل خشبة الإصابة بفيروس كورونا، ويستمر في استخدام الكحول، وفي حال النزول لقضاء احتياجات الأسرة يرتدي الكمامة.

وقال رباح مبارك حسين مشرف نوبة بمصر للطيران: "من قسم الإشراف بقنا ومقيم بالغردقة، وفضلت البقاء في الغردقة بسبب انتشار فيرس كورونا، ويلتزم منزله بمنطقة التقوى بالغردقة مع أسرته".

وأضاف: "أتمني من الله أن يرفع البلاء، ومن أجل أسرتي فضلت قضاء العيد في منزلي".

وطالب المواطنين بعدم الذهاب إلى أماكن التجمعات مثل الأسواق وغيرها لأنها مصدر لنقل الفيرس.

من جانبه قال علاء حجازي خبير سياحي، إنه فضل البقاء مع أسرته بالغردقة رغم أنه من الجيزة.

وأضاف: "هذا بسبب أن الغردقة تتمتع بالهدوء، وكذلك لا توجد أي مشكلات كمثيلتها في المدن الأخرى مثل التلوث والزحام وعدم توافر الخدمات الأساسية في بعض الأحيان، بالإضافة إلى زيادة إعداد الحالات الإيجابية من الكورونا نتيجة الازدحام الشديد في المدن الكبرى.

وعلى العكس فإن مدينة الغردقة تتمتع بصفاء الجو وعدم التلوث وتوافر الخدمات الأساسية من أسواق ومستشفيات ومراكز ثقافية وترفيهية.

وأوضح أن معظم المقيمين وأغلبهم يعملون في القطاع السياحي يفضلون البقاء في الغردقة عن إقامتهم في بلدانهم الأساسية كنوع من الوقاية، مؤكدًا أن هناك عدد من الأجانب من جنسيات مختلفة من المقيمين فضلوا الإقامة بالمدينة عن العودة إلى بلدانهم الأصلية لثقتهم بأنها بها كل المقومات التي يبحثون عنها.

وقال عاطف وجدي رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، إن جميع شواطئ الغردقة مغلقة أمام المترددين اليوم في أول أيام عيد الفطر المبارك وتستمر في الإغلاق أثناء فترة العيد ومابعدها للحد من انتشار فيرس كورونا بمنع التجمعات.