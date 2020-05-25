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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكاتف جميع الجهود واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس والحد من انتشاره.

وكلف المحافظ، مديرية الصحة بتنفيذ أعمال تطهير العديد من المنشآت الصحية، والمنازل بجانب أعمال مكافحة الباعوض وتدريب العاملين بالجهات على التطهير اليومي، وذلك بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والزراعة ومجالس المدن.

وقال يسرى بيومي، مدير مديرية الصحة في البحيرة، إنه تم تطهير وتعقيم بعض الشوارع والمنازل بمراكز كوم حمادة، وإيتاي البارود بالدلنجات.

وأشار إلى تكثيف الإدارة العامة للمتوطنة بتكثيف أعمال رش البعوض والذباب بدمنهور بمناطق ( هندسة سكنيده - مساكن مضرب الأرز - مشتل كرم - منطقه الهلال.. شارع جلال - تحسين الصحة- شارع الراهبات - هندسة شبرا).

كما تم مكافحة البعوض بمدينة شبراخيت خلال الفترة المسائية، وكذا أعمال مكافحة الحشرات ببدر تفتيش مكافحة ناقلات الأمراض بالتحرير.

ووجه المحافظ، بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس في جميع القطاعات وطرق الوقاية منه والعمل على توعية المواطنين بكل طرق الوقاية والتباعد الاجتماعي والاهتمام بغسل الأيدي باستمرار وبالنظافة العامة.