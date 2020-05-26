 استمرار مشاورات الحكومة الألمانية والولايات حول تمديد قيود المخالطات - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 مايو 2020 12:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

استمرار مشاورات الحكومة الألمانية والولايات حول تمديد قيود المخالطات

برلين - د ب أ
نشر فى : الإثنين 25 مايو 2020 - 10:54 م | آخر تحديث : الإثنين 25 مايو 2020 - 10:54 م

لم تتمكن الحكومة الاتحادية في ألمانيا وحكومات الولايات من التوصل بعد إلى اتفاق بشأن تمديد قيود المخالطات المتعلقة بأزمة كورونا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم الاثنين من مصادر تفاوضية أن المشاورات لا تزال مستمرة، وأشارت هذه المصادر إلى أن ممثلي الولايات سيراجعون مع حكوماتهم غدا الثلاثاء مدة وشروط استمرار قيود المخالطات.

كان هلجا براون، رئيس ديوان المستشارية الألمانية، أجرى مشاورات اليوم مع رؤساء مكاتب حكومات الولايات حول تمديد قيود المخالطات السارية حتى الخامس من الشهر المقبل.

وجاء في مشروع قرار المطالبة بتمديد قيود المخالطات حتى التاسع والعشرين من الشهر المقبل، والتي سمحت بتجمع عائلتين بحد أقصى عشرة أشخاص في الأماكن العامة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك