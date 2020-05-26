استمرار مشاورات الحكومة الألمانية والولايات حول تمديد قيود المخالطات

لم تتمكن الحكومة الاتحادية في ألمانيا وحكومات الولايات من التوصل بعد إلى اتفاق بشأن تمديد قيود المخالطات المتعلقة بأزمة كورونا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم الاثنين من مصادر تفاوضية أن المشاورات لا تزال مستمرة، وأشارت هذه المصادر إلى أن ممثلي الولايات سيراجعون مع حكوماتهم غدا الثلاثاء مدة وشروط استمرار قيود المخالطات.

كان هلجا براون، رئيس ديوان المستشارية الألمانية، أجرى مشاورات اليوم مع رؤساء مكاتب حكومات الولايات حول تمديد قيود المخالطات السارية حتى الخامس من الشهر المقبل.

وجاء في مشروع قرار المطالبة بتمديد قيود المخالطات حتى التاسع والعشرين من الشهر المقبل، والتي سمحت بتجمع عائلتين بحد أقصى عشرة أشخاص في الأماكن العامة.