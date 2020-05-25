مصيف بلطيم خالي من المصطافين في ثان أيام عيد الفطر المبارك

تابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، اليوم الاثنين، في ثان أيام عيد الفطر المبارك، استمرار تكثيف الحملات الأمنية لإغلاق جميع مداخل المدينة، وحظر التجوال على الشواطئ والكورنيش، ومنع التجمعات.

وفي دسوق، تابع خالد مرسي، رئيس المركز، استمرار الغلق التام لكورنيش النيل والحدائق والمنتزهات العامة، وجميع مراكز الشباب، والملاعب، وكافة أنواع الرحلات النيلية بنهر النيل، ومنع التجمعات بالمدينة، وسط إجراءات أمنية مشددة، خلال عيد الفطر المبارك، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، ورجال الشرطة، والمرور، والمسطحات المائية، والانقاذ النهرى.

فيما أكد محافظ كفرالشيخ، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بكل حسم وشدة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة بالغلق التام لجميع الشواطئ، والمتنزهات، والحدائق العامة، منعاً للاختلاط والتزاحم، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، طبقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.