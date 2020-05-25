الإذاعة العامة البولندية تستبدل رئيسها السابق بعد فضيحة الرقابة

أفادت وسائل الإعلام المحلية، اليوم الاثنين، بأن محطة الإذاعة العامة البولندية "ترويكا" ستعين رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للمحطة بعد استقالة رئيسها الحالي (توماس كوفالتشيفسكي ) في أعقاب فضيحة الرقابة على مسابقة أغاني.

وقالت وكالة الأنباء البولندية (آر إيه بي )، إن جاكوب سترتسزيكوفسكي ، وهو صحفي يعمل بترويكا منذ عام 1990 ، سيحل محل كوفالتشيفسكي، الذي قدم استقالته.

واندلعت عاصفة من الاتهامات بممارسة الرقابة بعد أن تم استبعاد أغنية تنتقد زعيم الحزب الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي من الصدارة في قوائم الموسيقى الأسبوعية للمحطة.

وتلمح كلمات الأغنية ،التي كتبها فنان الروك البولندي كاتسيك، إلى ياروسلاف كاتشينسكي زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، الذي قام بزيارة مقابر والدته وضحايا تحطم الطائرة سمولينسك عام 2010 في الذكرى السنوية للحادث، على الرغم من إغلاق المقابر أمام المواطنين العاديين جراء جائحة فيروس كورونا.