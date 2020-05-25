روسيا: تسجيل 8946 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد تسجيل 8946 إصابة جديدة بالفيروس في عموم روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 353 ألفا و 427 حالة.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الاثنين بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 إقليما روسيا، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي لم يظهر عليها أعراض المرض بلغت 3908 حالة ، بنسبة 43.7 بالمئة من الحالات.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 2560 إصابة من الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الماضي ، لافتا إلى تسجيل 831 إصابة في ضواحي العاصمة موسكو و 374 إصابة في مدينة سان بطرسبرج في شمال روسيا.

وأوضح البيان أن عدد الوفيات الجديدة من جراء الفيروس بلغ 92 وفاة خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، من بينهم 41 وفاة في العاصمة موسكو، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة في عموم روسيا 3633 حالة.

وأشار بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" إلى أن مقر عمليات مكافحة الفيروس إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في روسيا خلال اليوم الماضي وصل إلى 499 5 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 118 ألفا 798 شخصا.