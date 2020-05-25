 فرنسا تسجل 90 وفاة جديدة بفيروس كورونا.. وارتفاع الحصيلة إلى 28457 - بوابة الشروق
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فرنسا تسجل 90 وفاة جديدة بفيروس كورونا.. وارتفاع الحصيلة إلى 28457

باريس - د ب أ
نشر فى : الإثنين 25 مايو 2020 - 10:09 م | آخر تحديث : الإثنين 25 مايو 2020 - 10:09 م

سجلت فرنسا 90 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28457 حالة، إلا أن السلطات لم تقدم تحديثا للوفيات في دور رعاية المسنين لليوم الخامس.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن عدد حالات نقل المرضى إلى المستشفيات استمر في التراجع للأسبوع الخامس على التوالي، بعد زيادته أمس الأحد.

وأوضحت الوكالة أنه تم تسجيل 358 إصابة جدية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 219795، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء ارتفع بمقدار 387 حالة إلى 16798 .

وأضافت أن عدد مرضى الرعاية المركزة تراجع إلى 1609 مريضا، بعد خروج 46 مريضا من الرعاية المركزة.


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