 الاتحاد الأوروبي يقر برنامج إقراض للشركات بقيمة 200 مليار يورو - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يقر برنامج إقراض للشركات بقيمة 200 مليار يورو

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
بروكسل - د ب ا
نشر فى : الإثنين 25 مايو 2020 - 8:13 م | آخر تحديث : الإثنين 25 مايو 2020 - 8:13 م

قال ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو، إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافقوا على تفاصيل برنامج إقراض ينفذه بنك الاستثمار الأوروبي لدعم الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة.

وكتب سينتينو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن هذه الموافقة "تمهد الطريق أمام إقرار مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي للبرنامج رسميا غدا"، مضيفا أن البرنامج سيدخل حيز التطبيق أول يونيو المقبل.

يستهدف برنامج الإقراض البالغة قيمته 200 مليار يورو (218 مليار دولار) توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه مشكلات مالية.

ويعتبر هذا البرنامج أخر جزء من خطة التحفيز الأوروبية التي أقرها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي بقيمة 540 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

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