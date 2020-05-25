رئيس حكومة بافاريا يؤيد تمديد قيود المخالطة حتى يوليو

أعرب ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، عن اعتقاده بأن تمديد قيود المخالطة بسبب جائحة كورونا حتى يوليو المقبل، أمر صائب.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مساء اليوم الاثنين إنه حتى مع وجود اختلافات في التطبيق، فإن كل القضايا الرئيسية المتمثلة في وجوب التباعد والارتداء الإلزامي للكمامة لا يمكن التخلي عنها.

وقال إنه يؤيد الخطة المطروحة من المستشارة انجيلا ميركل للإبقاء على الالتزام بقيود الاختلاط حتى الخامس من يوليو المقبل.

يشار إلى أن هناك مشروع قرار أحدث ينص على تمديد هذه القيود حتى التاسع والعشرين من يونيو المقبل.

وفي مقابلة أخرى، أكد زودر، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مؤتمر رؤساء حكومات الولايات، أن هناك " أغلبية ساحقة" بين الولايات تؤيد استئناف قيود الاختلاط والارتداء الإلزامي للكمامات" فإذا تخلينا عن ذلك، نكون قد تركنا أنفسنا بلا حماية".

وحذر زودر من أن التخفيفات المتسرعة يمكن أن تنطوي على خطر فقدان ألمانيا للتقدم الذي حققته في مكافحة الفيروس.

وفي إشارة إلى النقاش الدائر حول إجراءات التخفيف في ولاية تورينجن، قال زودر إنها "إشارة خطيرة" عندما يقنع الساسة الناس "بحالة طبيعية خاطئة" ويوقفوا العمل "بمجموعة قواعد كاملة".

يُذكر أن حكومتي ولايتي تورينجن وسكسونيا تعتزمان اعتبارا من السادس من الشهر المقبل، الاكتفاء بقيود محلية بدلا من القيود المعمول بها على مستوى ألمانيا، وذلك نظرا للتراجع الملحوظ في أعداد الإصابات في كل أنحاء البلاد.