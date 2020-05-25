توتال وجاسين تطوران أول قاطرة كهربائية لصهاريج وقود الطائرات

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أعلنت مجموعة توتال الفرنسية العملاقة للطاقة قيام إحدى الشركات التابعة لها بالتعاون مع شركة "جاسين" للصناعات الهندسية بتطوير أول قاطرة كهربائية لصهاريج تزويد الطائرات بالوقود في العالم.

وأشارت توتال إلى أن القاطرة تستطيع جر صهريجي وقود تصل سعة الواحد منها إلى 30 طنا.

ومن المتوقع تسليم النسخة التجريبية الأولى من القاطرة التي تعمل بالكهرباء بنهاية العام الحالي لاستخدامها في أحد مواقع شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص.

يذكر أن شركة جاسين تعمل في مجال تصميم وتجميع وبيع المنتجات والخدمات في مجال النقل والأعمال اللوجيستية.

وستتولى شركة سافت التابعة لمجموعة توتال توريد بطاريات اللثيوم المؤين المستخدمة في تشغيل القاطرات الكهربائية.