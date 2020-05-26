النني ضمن 5 لاعبين يمكن لأرسنال الاستفادة منهم ماليا في الانتقالات المقبلة

تواصلت التقارير الصحفية، التي تشير لعدم بقاء محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي المُعار إلى صفوف بشكتاش التركي، في صفوف الجانرز بالموسم المقبل.

وكشف موقع "فوتبول لندن" اليوم الإثنين، في تقرير نشره عن أرسنال، أن النادي اللندي عليه اتخاذ قرارا بشأن 5 من لاعبيه من أجل تمويل الصفقات التي يرغب في التعاقد معها مايكل أرتيتا المدير الفني للجانرز.

وجاء النني في قائمة اللاعبين التي ذكرها الموقع الإنجليزي، والتي يمكن لأرسنال التحكم في عقودهم والاستقادة منهم ماليا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف فوتبول لندن، إلى أنه يجب على آرسنال أن يستفيد ماليا من النني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن لاعب وسط الفراعنة أثار إعجاب مسؤولي بشكتاش التركي خلال فترة إعارته.

وذكر أن الموقع إلى أنه هناك 4 لاعبين آخرين غير النني من الممكن أن يستفيد أرسنال منهم ماليا، وهم جوردان موستافي الذي ينتهي عقده في العام المقبل، وأيضا هانريك مختاريان، وسعيد كولاسيناك، وكونستانتينوس مافروبانوس.

وانتقل النني إلى أرسنال عام 2016، وخرج للإعارة في الموسم الماضي، إلى بشكتاش التركي، وقدم مستويات مميزة مع النادي التركي، الذي يرغب مسؤولوه في الاحتفاظ باللاعب بصفوفهم في الموسم المقبل.