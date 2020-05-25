محافظة الإسكندرية: إزالة 4 مبان مخالفة خلال عيد الفطر

واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية مواجهة البناء المخالف بكافة أشكاله خلال أيام عيد الفطر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الاسكندرية محمد الشريف، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لأي مقاول بالبناء بدون ترخيص، حيث قامت الأجهزة بإزالة 4 مبان مخالفة.



وأشارت محافظة الاسكندرية - في بيان اليوم الإثنين - إلى أنه جرى تكثيف المتابعة المستمرة لأعمال البناء المخالف خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وقامت وحدة التدخل السريع بالمحافظة حملاتها بتسليم مقاول الإزالة عقارين بشارع النبوى المهندس أمام مستشفى الصدر بالمنتزة ثان، وذلك بالتنسيق مع رئيس حى المنتزة ثان ومدير الإدارة الهندسية، لإزالة الأدوار والحوائط المخالفة بهما.



كما أزالت الوحدة غرفة بدون ترخيص بعقار كائن خلف محطة الصرف الصحى بمنطقة سيدي بشر بالمنتزه أول، وتم فك الشدة وإزالة سقف الغرفة، كما تم التوجه إلى العقار خلف 44 الملك حفنى وتبين وجود حائط على الرصيف امام العقار وتم ازالته فى المهد.



وكان محافظ الإسكندرية أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، اتساقا مًع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي.



وحذر محافظ الإسكندرية بعدم التهاون في أي مخالفة وإزالتها فورا، مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.