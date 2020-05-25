الأكثر قراءة
كيف تؤدي صلاة العيد في المنزل؟.. الأزهر يجيب
بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسلها مع دينا الشربيني.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا
لم يكن يعاني من أمراض أخرى.. مدير مستشفى المنيرة يكشف ملابسات وفاة طبيب شاب بكورونا
ضبط بطل فيديو «اجري ياشيخ» على «فيسبوك» عقب إقامة صلاة لعيد الفطر بالدقهلية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
توزع محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، 2000 قطعة ملابس مقدمة من جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية.