 اليوم.. محافظة الشرقية توزع 2000 قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية - بوابة الشروق
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اليوم.. محافظة الشرقية توزع 2000 قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 25 مايو 2020 - 3:36 ص | آخر تحديث : الإثنين 25 مايو 2020 - 3:36 ص

توزع محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، 2000 قطعة ملابس مقدمة من جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية.

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