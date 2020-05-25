مدرب آينتراخت فرانكفورت يأمل في تصحيح المسار عبر مباراة فرايبورج

أبدى أدي هيتير المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، أمله في أن ينجح الفريق في تصحيح المسار بعد خمس هزائم متتالية، عندما يلتقي فرايبورج غدا الثلاثاء في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وقال هيتير في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين للحديث عن مباراة الغد :"وصف هذه المباراة بالحاسمة، في رأيي، يعد مبالغة، ما زال الوقت مبكرا على ذلك."

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الرابع عشر بفارق أربع نقاط عن المركز الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا لتفادي الهبوط، وقد خسر مباراته الماضية أمام بايرن ميونخ 2 / 5 أمس الأول السبت.

وأضاف هيتير :"لسنا بحاجة إلى كلمات وهمية. بالطبع يمكننا قراءة الجدول. ونحن على دراية تامة بالوضع" ، مضيفا أن آينتراخت فرانكفورت لديه مباراة مؤجلة أيضا أمام فيردر بريمن."

ويغيب المهاجم جونسالو باسينسيا عن آينتراخت فرانكفورت في مباراة الغد أمام فرايبورج بسبب إصابة عضلية، لكن باقي اللاعبين جاهزون.