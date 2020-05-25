 مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل أكثر من 400 إصابة بكورونا لليوم الخامس - بوابة الشروق
الإثنين 25 مايو 2020 8:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل أكثر من 400 إصابة بكورونا لليوم الخامس

أونتاريو - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 25 مايو 2020 - 8:17 م | آخر تحديث : الإثنين 25 مايو 2020 - 8:17 م

أعلن مسؤولو الصحة في مقاطعة أونتاريو الكندية اليوم الإثنين عن أكثر من 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الخامس على التوالي.

وذكر المسؤولون - في بيان اليوم - أن المقاطعة الرئيسية سجلت اليوم 29 حالة وفاة و404 إصابة جديد بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 25904 حالة، من بينهم 2102 حالة وفاة بالفيروس.

في سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة كيبيك، اليوم، وفاة 4069 شخصا بسبب فيروس كورونا، كما وصل عدد الحالات المؤكدة في المقاطعة إلى 47984، بعد تسجيل 85 حالة وفاة، و573 إصابة جديدة.

وتعتبر مقاطعة كيبيك المقاطعة الوحيدة في كندا التي يزاداد فيها عدد الإصابات والوفيات عن مقاطعة أونتاريو.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك