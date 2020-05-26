سكرتير عام جنوب سيناء يتابع لمشروعات الجاري تنفيذها بمدن خليج العقبة

أجرى اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، جولة تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها بمدن خليج العقبة.

وتابع السكرتير العام خلال الجولة، الأعمال التجميلية لمدخل مدينة رأس سدر، ورصف طريق مدخل فرع جامعة الملك سلمان بها، وجدارية مصر الحضارة، وحديقة الصبار بمدخل المدينة.

وفي مدينة أبوزنيمة تفقد السكرتير العام، يرافقه محمد حسن رئيس المدينة، أعمال الصيانة لمعدات المدينة الخاصة بأعمال رفع آثار السيول داخل المدينة، وتجميل مدخل المدينة والشاطئ العام.

وفي مدينة أبورديس التقى السكرتير العام، بمبروك الغمريني رئيس المدينة، وشدد علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، مع استمرار أعمال الرش والتطهير.

وطالب السكرتير العام، جميع رؤساء المدن باليقظة المستمرة، ومتابعة التعديات على أملاك الدولة، والقضاء عليها في مهدها، وتحويل من يخالف القانون ألى النيابة العسكرية.