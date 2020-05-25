 لبنان: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 1119 حالة - بوابة الشروق
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لبنان: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 1119 حالة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 25 مايو 2020 - 3:47 م | آخر تحديث : الإثنين 25 مايو 2020 - 3:47 م

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 1119 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي.سي.آر.) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 760 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

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