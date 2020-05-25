رئيس سفاجا تتفقد المستشفى المركزي والوحدات الصحية للتأكد من تطبيق إجراءات كورونا

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تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الاثنين، المستشفى المركزى للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتأكد من ارتداء أطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى للكمامات.

وتجولت المغربى في أقسام مستشفى سفاجا المركزى للتأكد من مدى التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، والتزام الأطباء وهيئة التمريض بارتداء الزى وارتداء الكمامات، ومنع أية تجمعات، لحماية الأهالى من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وشددت المغربي على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع اقسام وغرف المستشفى المركزى وغرف العمليات والعناية المركزه وغرف الحجر ووحدة الغسيل الكلوى والتطهير الخارجى، وتعقيم المواطنين المترددين على المستشفى.

كما تفقدت رئيس المدينة الوحدة الصحية بمنطقة سفاجا البلد والوحدة الصحية بقرية أم الحويطات، وأشادت بتواجد الأطباء والأطقم الطبية، كما تفقدت مخازن المستشفى للاطمئنان على توافر الكمامات والقفازات الطبية وجميع المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وتابعت تواجد الأطقم الطبية على مدار 24 ساعة لاستقبال حالات الطوارئ.