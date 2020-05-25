كوت ديفوار ترفض نتائج مسح أمريكي عن عمالة الأطفال في إنتاج الكاكاو

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أعربت حكومة كوت ديفوار عن رفضها لنتائج مسح قادته الولايات المتحدة حول تشغيل الأطفال في إنتاج الكاكاو والمقرر نشره رسميا الشهر المقبل.

وقالت دومينيك واتارا زوجة رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، إن المسوح السابقة عانت من نقاط قصور عديدة مثل الخلل في اختيار العينات وفي استقراء النتائج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن حكومة كوت ديفوار القول إن "المخاوف التي أثارتها "لجنة مراقبة أعمال مكافحة تهريب واستغلال وتشغيل الأطفال" في كوت ديفوار لم يلتفت إليها القائمون على المسح الأمريكي.

يذكر أن المركز الوطني لأبحاث الرأي في جامعة شيكاغو الأمريكية يقود المسح الذي تموله وزارة العمل الأمريكية.

ترأس دومينيك واتارا لجنة مراقبة أعمال مكافحة تهريب واستغلال وتشغيل الأطفال في كوت ديفوار.

يذكر أن كوت ديفوار تعتبر أكبر منتج للكاكاو في العالم.