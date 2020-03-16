مالي: 29 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 1059 حالة

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أعلنت وزارة الصحة المالية اليوم الإثنين تسجيل 29 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة المالية الرسمية - أن عدد المصابين الإجمالي في مالي بلغ 1059 مصابا تعافي منهم 604 شخصا، وتوفي 67.