مالي: 29 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 1059 حالة

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أعلنت وزارة الصحة المالية اليوم الإثنين تسجيل 29 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة المالية الرسمية - أن عدد المصابين الإجمالي في مالي بلغ 1059 مصابا تعافي منهم 604 شخصا، وتوفي 67.