ضم مستشفيات المبرة والحياة بورفؤاد والزهور لتقديم الخدمات في مواجهة كورونا

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أعلن عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه تقرر ضم مستشفيات المبرة والحياة بورفؤاد والزهور، لتكون بجانب مستشفى الحميات لتقديم الخدمات في مواجهة فيرس كورونا بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، وأجهزة الصحة والطب الوقائي وعميد كلية الطب ومدير عام إدارة الأزمات بالمحافظة.

يأتي القرار ضمن إعلان وزارة الصحة ضم ٣٢٠ مستشفى على مستوى الجمهورية إلى معركة مواجهة فيرس كورونا.

وناشد المحافظ أبناء بورسعيد بالتوجه المباشر إلى هذه المستشفيات طبقا للموقع السكني في حالة الشكوى من أي أعراض أو الاشتباة بالإصابة بالفيروس.

وأكد أن المستشفيات الأربعة ستستمر في تقديم كافة الخدمات الطبية الأخرى، لمختلف الحالات المرضية مع تخصيص قسم خاص بها للتعامل مع الحالات الخاصة بفيرس كورونا.