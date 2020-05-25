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يعرض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مسرحية "سيرة حب" في العاشرة والنصف مساء على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب، ضمن فعاليات الوزارة في عيد الفطر المبارك لمبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" الإلكترونية.