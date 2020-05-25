 الليلة.. قناة وزارة الثقافة على «يوتيوب» تعرض مسرحية «سيرة حب» - بوابة الشروق
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الليلة.. قناة وزارة الثقافة على «يوتيوب» تعرض مسرحية «سيرة حب»

مسرحية سيرة حب
مسرحية سيرة حب
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 25 مايو 2020 - 3:39 ص | آخر تحديث : الإثنين 25 مايو 2020 - 3:39 ص

يعرض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مسرحية "سيرة حب" في العاشرة والنصف مساء على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب، ضمن فعاليات الوزارة في عيد الفطر المبارك لمبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" الإلكترونية.

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