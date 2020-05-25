موسكو: عودة 80 روسيا من الأردن

أعلنت السفارة الروسية في عمان اليوم الإثنين عن عودة 80 روسيًا قادمين من الأردن، عبر رحلة لشركة النقل الوطني الخطوط الجوية الملكية الأردنية.



وذكرت السفارة الروسية - في بيان اليوم - أنها نظمت بالتعاون مع شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية رحلة نقل المواطنين الروس إلى وطنهم، حيث غادر المملكة الأردنية الهاشمية 80 شخصًا".



وأوقفت روسيا - اعتباراً من 27 مارس الماضي - الرحلات الجوية المنتظمة والمستأجرة إلى دول أخرى، باستثناء رحلات التصدير، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أوقفت رحلات نقل الشحن والبريد والإسعاف والرحلات الإنسانية، وشحن الطائرات الفارغة للصيانة ورحلات الترانزيت مع الهبوط للتزود بالوقود أو مبادلة الطاقم على أراضي روسيا الاتحادية، والرحلات التي تُنفذ وفقًا لقرارات خاصة للحكومة الروسية.