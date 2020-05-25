قال النائب الأول لرئيس المجلس السيادي السوداني وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، إن أزمة فيروس كورونا المستجد تؤثر على السودان بشكل خاص، نظرا للأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها بلاده، لوجود 85% من الشعب تحت خط الفقر.

وأضاف حميدتي، في برنامج «لقاء خاص» والذي يعرض على قناة «سودانية 24»: «وضعنا سيئ ومختلف في وجود وباء فيروس كورونا المستجد، لأن وضعنا الاقتصادي سيئ جدا، السودان 85% منه تحت خط الفقر.. ولكن نقول إن الصين والدول الكبرى نجحت في الأزمة طبعا لديهم إمكانيات كبيرة جدا، لكن نجحوا بالعزم والإجراءات المشددة والالتزام فيجب أن نتشايل مع بعض كحكومة وشعب، وننهي المخالطة».

وأكد أن أزمة كورونا ستنتهي استعدادات السودان الصحية لأزمة مثل كورونا فقيرة جدا، مشيرا إلى لجوئهم إلى حلول للمشاكل الموجود مثل تسكين الطاقم الطبي ووجود المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السودان 3 آلاف و820 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 165، وحالات الشفاء 458.