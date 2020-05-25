الحكومة الروسية تطالب الروس بالامتناع عن السياحة الخارجية لتجنب نقل كورونا إلى البلاد

حث رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم الاثنين، الروس بالامتناع عن السياحة الخارجية، وتجنب أي احتمال لنقل فيروس كورونا من خارج البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن ميشوسيتين قوله - خلال اجتماع للمجلس التنسيقي لمواجهة فيروس كورونا - "يجب تجنب أي احتمال ولو ضئيل لجلب فيروس كورونا إلى روسيا من الخارج".

وأضاف "الوضع الصحي في الدول الأجنبية مختلف، ولا أحد يستطيع ضمان حماية السائحين من العدوى بالفيروس. أطلب من مواطنينا عدم التعجل".

ولفت رئيس الوزراء الروسي إلى أن عدوى فيروس كورونا نقلت إلى روسيا من خارج البلاد، قائلا "كلنا يعرف أن عدوى كورونا منقولة من خارج البلاد، لذلك نرى أنه من المناسب الامتناع عن الرحلات السياحية إلى الخارج. يمكن دفع ثمن غالي مقابل عدة أيام الراحة في الخارج".

وذكر أنه بالنسبة للعديد من البلدان، عائدات السياحة نفسها وعائدات الصناعات ذات الصلة، هامة إلى حد كبير، لذا قد أعلن عدد من الدول الأجنبية بالفعل عن تخفيف التدابير التقييدية وافتتاح موسم العطلات هذا الصيف، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تزال تعتبر خطر زيادة انتشار الوباء مرتفعًا ولم تقدم توصيات بشأن إزالة القيود المفروضة على السفر الدولي.