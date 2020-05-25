زلزال يضرب نيوزيلندا أثناء بث تلفزيوني مباشر لرئيسة الوزراء جاسيندا أردرن 

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ضرب زلزال قوي اليوم الاثنين معظم مناطق نيوزيلندا، وذلك أثناء ظهور رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن مباشرة على شاشة التلفزيون الوطني.

وقالت هيئة مراقبة الزلازل في البلاد "جيونت" أن الزلزال بلغت قوته 8ر5 وكان مركزه بالقرب من العاصمة ولنجتون.

وكانت اردرن تشارك في الظهور الإعلامي المنتظم لها صباح الاثنين من البرلمان عندما قطعت المقابلة المذاعة تلفزيونيا على الهواء مباشرة بسبب الهزة.

وقالت "نشهد مجرد زلزال، هزة لطيفة جدا هنا".

وكان مركز الزلزال الذي وقع قبل الساعة الثامنة من صباح الاثنين (2000 من مساء الأحد بتوقيت جرينتش) على عمق 37 كيلومترا.

وأفاد أكثر من 35 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد بأنهم شعروا بالزلزال، وفقا لـ"جيونت ."

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ إنه لا يوجد تهديد بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في البلاد في أعقاب الزلزال.

كما لم ترد أي تقارير بحدوث إصابات أو أضرار جراء الهزة.

وقالت "جيونت" في بيان إنها سجلت 45 هزة ارتدادية تتراوح شدتها بين 7ر1 درجة إلى 4ر4 درجة على مقياس ريختر.