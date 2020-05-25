إسرائيل :إصابة فلسطيني لدى محاولته طعن جنود بالقدس الشرقية

ذكر تقرير إخباري أن شرطة الحدود الإسرائيلية اطلقت النار على فلسطيني لدى محاولته تنفيذ هجوم طعن استهدف افرادها في القدس الشرقية عصر اليوم الاثنين، ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أنه لم يصب أي جندي من شرطة الحدود.

وأشار تحقيق أولى إلى أن المهاجم جاء إلى منطقة ارمون هانتسيف، التي توجد بها نقطة مراقبة للشرطة مواجهة لحي جبل المكبر الفلسطيني بالقدس الشرقية.

وأضاف أنه لدى وصول المهاجم، استل آلة حادة حاول بها طعن أحد الضباط، واطلقت الوحدات في مسرح الهجوم النار عليه وإصابته بجراح خطيرة.

وفي وقت سابق اليوم ،أحبطت قوة من الجيش الإسرائيلي تنفيذ اعتداء طعن في منطقة النقطة الاستيطانية حافات عاميحاي بالقرب من مستوطنة شيلو في منطقة بنيامين بالضفة الغربية.

ووقع الحادث اثناء مواجهات اندلعت بين الجنود ومجموعة فلسطينيين حيث حاول أحدهم طعن جندي من افراد القوة بالمنجل. واطلق أفراد القوة النار على الفلسطينيين مما أدى الى إصابة اثنين منهم بجروح.

يأتي ذلك في وقت يشهد توترات بين الفلسطييين والإسرائيليين على خلفية اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتزامه ضم اراض فلسطينية ، إضافة لتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد جابي اشكنازي المؤيدة لتطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام التي يطلق عليها "صفقة القرن".

من جانبه، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التحلل من جميع الاتفاقيات مع حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ردا على الخطط الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية.