 محافظ بورسعيد يشيد بإنتاج مصنع إطارات السيارات - بوابة الشروق
الإثنين 25 مايو 2020 6:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

محافظ بورسعيد يشيد بإنتاج مصنع إطارات السيارات

محافظ بورسعيد يشيد بإنتاج مصنع إطارات السيارات
محافظ بورسعيد يشيد بإنتاج مصنع إطارات السيارات
محسن عشري:
نشر فى : الإثنين 25 مايو 2020 - 5:48 م | آخر تحديث : الإثنين 25 مايو 2020 - 5:48 م

أشاد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بإنتاج مصنع إطارات السيارات، والذي بدأ المرحلة الأولى به لإنتاج إطارات الدراجات النارية، حيث يعد المصنع الأكبر من نوعه فى مصر لإنتاج أحدى الماركات العالمية من الإطارات بتكنولوجيا ألمانية، وسواعد مصرية، وتحت شعار صنع في مصر وذلك بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد لرئيس مجلس إدارة المصنع إبراهيم جودة، حيث قدم المحافظ التهنئة لجميع القائمين على المصنع ببدء إنتاج المصنع.

وأضاف المحافظ أن المصنع ينتج سلعة استراتيجية هامة ستساعد كثيرا على الحد من استيراد المنتج، مؤكدًا أن المنطقة الصناعية شهدت دخول كيانات صناعية كبري ووفرت العديد من فرص العمل لشبابنا.

يذكر أن مصنع إنتاج إطارات السيارات يقام على مساحة 75 ألف متر مربع، ويعد الأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات النقل، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله، وتبدأ خطوط الإنتاج الأولة بإنتاج إطارات الدراجات النارية والجرار الزراعي والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك