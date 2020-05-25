وزيرة الشباب والرياضة السودانية تعلن إصابتها بكورونا

أعلنت وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي، اليوم الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت البوشي، في رسالتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تأكدت هذا المساء من إصابتي بفيروس كورونا، سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة، كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للالتزام بالحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما"، بحسب ما نقله موقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وأضافت البوشي: "الرجاء الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة والحرص على تجنب التجمعات، فالانتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية. نسأل الله في هذه الأيام المباركة أن يرفع الوباء والبلاء وأن يحفظكم جميعاً".

وتعد هذه ثاني إصابة في الحكومة السودانية بعد إعلان وزير البنى التحتية والنقل هاشم بن عوف، إصابته بالفيروس، في مطلع مايو الجاري، كما أعلن منذ يومين، القيادي بحزب البعث العربي، ومدير مواصلات الخرطوم، محمد ضياء الدين إصابته بالفيروس.

من جهته، أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني والناطق الرسمي باسم المجلس، محمد الفكي سليمان، وضع نفسه في الحجر الرسمي، بسبب مرافقته للوزيرة المصابة في رحلة عمل رسمية في عدد من الولايات السودانية.

وقال الفكى، على حسابه بموقع "تويتر": "أخطرتني وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، بخضوعها لفحص فيروس كورونا، وأن نتيجة فحصها إيجابية، وبما أننا كنا في رحلة عمل رسمية شملت ولايات كسلا، القضارف، قررت الدخول في عزل طبي لمدة أسبوعين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأبلغت الطاقم المرافق لنا في الرحلة باتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، أطمئن الجميع أنني بخير، حفظ الله بلادنا ورفع عنا البلاء".

يذكر أن وزارة الصحة السودانية أعلنت يوم الأحد تسجيل 256 إصابة جديدة و9 وفيات، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3628 إصابة، و146 وفاة.