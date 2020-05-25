ترامب يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة يوم الذكرى

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شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مراسم مهيبة في مقبرة أرلينجتون الوطنية خارج واشنطن لإحياء يوم الذكرى، وهي عطلة اتحادية لتكريم أفراد القوات المسلحة الذين لقوا حتفهم أثناء القيام بواجباتهم.

وشارك ترامب في بروتوكول وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول، والذي جاء عقب التحية العسكرية بالأسلحة النارية. وقدم الرئيس التحية مع عزف النشيد الوطني.

وشارك في المراسم نائب الرئيس مايك بنس والعديد من أعضاء الحكومة وضباط من المستويات العليا للجيش، حيث التزموا إلى حد كبير بإجراءات التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا. وكان الحضور محدودا بالنسبة لعامة الناس.

ورافق ترامب السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

ويشارك الرئيس ترامب في حدث ثان في فورت ماكهنري في ماريلاند في وقت لاحق من اليوم.